عمر العربى يضيف ذهبية جديدة لمصر فى بطولة رومانيا للجمباز الفنى

القاهرة - سامية سيد -

حقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني الميدالية الذهبية والمركز الأول في نهائي منافسات جهاز حصان القفز ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حالياً بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 الشهر الجارى، وذلك استعدادا لبطولة العالم ليرفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية، وقام بتسليم الميدالية الذهبية والمركز الأول السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى.

وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي، ومسؤولو السفارة: المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير، وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري، والقنصل نادر شبل، على مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال أثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، اللاعب محمد عفيفي، على حصوله علي الميدالية الفضية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية.

وأكد أمين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطى ثابتة لاعتلاء منصات التتويج، بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى