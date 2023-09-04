شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة.

حضر حفل الختام مايكل جايد رئيس الاتحاد الألماني ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، والدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية متميزة في لعبة الاسكواش وتسير من نجاح إلى نجاح، فالاسكواش المصري يعيش حالة من التألق والتميز تدعمها الدولة على كافة المستويات، معبراً عن ثقته في أن هؤلاء الأبطال هم مستقبل الاسكواش المصري، لافتاً إلى أهمية البطولة من خلال إضافة نقاط للاعبين تساعدهم في تحسين التنصيف العالمي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عالياً فى مختلف المنافسات الدولية والقارية.

يشارك في البطولة 14 دولة مختلفة، ويتنافس خلالها 270 لاعبا من مختلف دول العالم، هم: أمريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيا والمجر والصين وباكستان وقطر والإمارات والكويت والعراق.

يذكر أن البطولة تندرج ضمن أجندة بطولات الاتحاد الاوروبي بعد نجاح المجلس الحالي في إقامة بروتوكول مع الاتحاد الأوروبي.