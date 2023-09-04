7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - غادر بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا، اليوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب جنوب أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا قد قام باستدعاء بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الرباعي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي وحسام عبد المجيد، لاعبي الأبيض راحة من التدريبات المسائية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني، بقيادة الكولومبي أوسوريو، قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الذي سينطلق غدا الإثنين ويستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار وودية تونس.

وقع عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على عقود التجديد للنادي ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. ووقع حميد على عقود الاستمرار مع النادي لمدة 4 مواسم قادمة، في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي. على زهران يحقق ذهبية جهاز الحلق فى بطولة رومانيا الدولية حقق على زهران، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، الميدالية الذهبية والمركز الأول فى نهائى منافسات جهاز الحلق ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3، وذلك استعدادا لبطولة العالم. ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية. ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كل من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر". رابطة الأندية: الدوري بشكله الطبيعي وقادرون على التعامل مع كثرة التوقفات تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذي ينطلق خلال الشهر الجاري. وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات إذاعية، "دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية، ومن قبل فى 2015 فشلنا عندما قرر اتحاد الكرة تغيير النظام". وأضاف سويلم، "الدوري لا يوجد أى تغيير فى شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات وتوقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرون على ذلك الموسم الجديد أيضًا، والدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوى".

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