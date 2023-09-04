شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُقيد إمام عاشور ورضا سليم رسميا فى قائمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادي الأهلي اجراءات قيد الثنائي الجديد إمام عاشور و رضا سليم باتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، لتصبح قائمة الفريق ٣٠ لاعبا.

الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يضع برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق الجدد للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، ويُمني المدرب السويسري النفس بتجهيز إمام عاشور لاعب الفريق الجديد على الصعيد البدني والفني للمشاركة في مباراة السوبر التي ستكون أول إختبار رسمي للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيل لإمام عاشور في معسكر الفريق المُقام حالياً بالنمسا وذلك للتعافي من إصابته القديمة التي تعرض لها في أبريل الماضي حينما كان لاعباً في نادي ميتيلاند الدنماركي وكانت عبارة قطع في وتر العضلة الخلفية.

وسيتحدد موقف إمام عاشور من مباراة السوبر الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة ورغم تضاؤل الفرصة إلا أن الجهاز الفني مازال يترقب الموقف لحسم موقف اللاعب من التواجد في قائمة مباراة إتحاد العاصمة الجزائري.