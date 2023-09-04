شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد العاصمة: الأهلى الأقرب لحصد السوبر الأفريقى.. ورضا سليم جناح مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، أن فريق الاهلى الأقرب لحصد لقب بطولة السوبر الأفريقى والتي تجمع الفريقين يوم 15 سبتمبر الجاري، بسبب إمكانيات لاعبيه الكبيرة، لكن لن نكون منافسا سهلا بالمباراة.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " رضا سليم من أفضل اللاعبين في مركز الجناح وأتوقع أن يقدم مستويات رائعة مع فريق الاهلى ومن أحسن الصفقات للفريق الأحمر خلال السنوات القادمة".

أشار المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى إلى أن لاعبى اتحاد العاصمة يتدربون بشكل قوى مثل الارجنتينى ليونيل ميسى و المصرى محمد صلاح ولكن في المباريات الرسمية يظهرون بشكل مختلف".

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.