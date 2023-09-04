شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يواجه روسيا للمحليين 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، منتخب روسيا للمحليين وديا يوم 7 سبتمبر الجاري فى معسكر السويس الذى ينطلق غدا ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024، على أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الروسي يوم 11 من نفس الشهر في ختام المعسكر.

وقال محمود حرب، مدير المنتخب الأوليمبي، إن التجربة الروسية فى مجملها ستكون مفيدة جدا للفراعنة فى مستهل رحلة الإعداد للأولمبياد.

وأضاف حرب إنه تم التجهيز للمعسكر من كل الجوانب، وإنه رافق وفد من الاتحاد الروسي لمعاينة الملاعب ومكان الإقامة بالسويس، وأثني الوفد الروسي على جميع الترتيبات.

فى الوقت نفسه، عقد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، اجتماعات تحضرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات.