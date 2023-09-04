شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: مابولولو يتلقى عرضا سعوديا.. ونسعى لضم شبانة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، أن الأنجولى كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق، تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية ورفضنا عرض من نادى أهلى بن غازى الليبى بسبب تقسيط المبلغ المالى.

وقال محمد أحمد سلامة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "نسعى لضم محمود شبانة من نادى الزمالك بصفة نهائية، وقمنا بدعم خط الدفاع باللاعب أحمد ياسين الذى يمتلك خبرات كبيرة واللعب الدولى مع منتخب مصر، وجاء بطلب من طارق العشرى المدير الفني للفريق، وقمنا بعرض إبراهيم حسن للبيع".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى: "نرفض فكرة خوض مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل من دور واحد فقط".

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أعلن التعاقد مع أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلى، بعقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يتيح انتقاله لزعيم الثغر بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.