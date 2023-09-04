شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يستعد لدورى المحترفين بـ20 صفقة فى كل المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق دكرنس، برئاسة الخضر إبراهيم، في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع 20 لاعبا في كل المراكز للمنافسة على الصعود من دورى المحترفين الذى سينطلق آخر هذا الشهر.

وتعاقد فريق دكرنس مع 20 لاعبا في الانتقالات الحالية وفقا لاختيارات أيمن الجمل المدير الفني للفريق والتي جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود العربى، محمود عبد الله

الدفاع: أحمد عنتر، أحمد الشاذلى، باسم عبد العزيز، طه جمعة، زياد ياسر، محمد عرفة

الوسط: كريم بدير، ساليسو مبارك، كاظم صبرى، عبد السميع سيمو، محمد رضا، علاء شعبان، أحمد عصام شيكو، محمد حسن شائلى

الهجوم: أيمن الغباشى، أحمد حسنى، حسام جلال ، أحمد عبد الفضيل.

ويقود دكرنس فنيا أيمن الجمل مدرب الإسماعيلى السابق والذى نجح في صناعة توليفة جديدة بعد التعاقد مع 20 لاعبا للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي سيشهدها دورى المحترفين في الموسم المقبل.

وقدم دكرنس مردودا جيدا خلال الموسم المنقضى مع حسام عبد العال بعدما نجح في المنافسة على الصعود حتى الأسبوع الأخير من عمر المسابقة قبل أن ينجح بلدية المحلة في خطف تذكرة التأهل.