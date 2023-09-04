برشلونة ينتزع فوزاً صعباً من مستضيفه أوساسونا

المنامة - ياسر ابراهيم -

حقق برشلونة حامل اللقب فوزاً صعباً على مستضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.



وافتتح جول كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 45 قبل أن يتعادل إزكويل أفيلا لأوساسونا في الدقيقة 76.



وفي الدقيقة 86 تمكن روبرت ليفاندوفسكي من اقتناص الفوز للفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.



ورفع برشلونة رصيده إلى10 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جيرونا الثاني وبفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة.



من جانبه تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز التاسع.

(بي إن سبورت)