الارشيف / اخبار الرياضه

المنتخب الأولمبى يدخل معسكرا بالعين السخنة اليوم استعدادا لوديتى روسيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل معسكرا بالعين السخنة اليوم استعدادا لوديتى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين بالعين السخنة استعداداً لخوض وديتى روسيا يومى 7 و11 سبتمبر الجارى بالسويس، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس.

 

ووافق اتحاد الكرة على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

 

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من ، في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد،خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا