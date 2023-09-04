شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم بمعسكر النمسا استعداداً للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية بمعسكر النمسا، اليوم الاثنين، استعداداً للموسم الجديد، ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات، كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لآخر منعاً لإصابة اللاعبين، خاصة أن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجارى في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.