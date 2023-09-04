شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه إنبى ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة اليوم، الأثنين، فريق إنبى باستاد الإسكندرية، فى مباراة ودية في إطار المباريات التي يلعبها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

كما اتفق مسئولو نادى سموحة على مواجهة ودية جديدة مع فريق الداخلية 5 سبتمبر الجارى، ويختتم مبارياته بمواجهة فريق زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية أيضا بعدما رفض أحمد سامى المعسكرات الخارجية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 6 مباريات ودية، حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.