شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطلب المشاركة مع الأهلى فى السوبر الأفريقى وكولر يرفض التسرّع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى من مدربه السويسري مارسيل كولر منحه فرصة المشاركة فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستُقام بمدينة الطائف السعودية على لقب كأس السوبر الأفريقى فى 15 سبتمبر الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بقطع بالرباط الصليبى.

ورفض كولر فكرة التسرع فى إشراك أكرم توفيق بمباراة صعبة وقوية مثل مباراة السوبر الأفريقى الحاسمة، خوفاً على اللاعب، ولرغبة المدرب السويسري فى عودته لتشكيل الفريق بشكل تدريجى فى ظل قوة الالتحامات المعروفة عن أكرم توفيق.

وكان كولر قد استقر على إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق في مركز لاعب خط الوسط بالموسم الجديد، لاستغلال قدراته في هذا المركز الذى يجيد فيه وسبق له المشاركة فيه سواء مع المارد الأحمر أو منتخب مصر.

ويرى كولر أن عودة أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى ستكون بمثابة خير تدعيم لخط وسط المارد الأحمر بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري وتجدد إصابة زميله عمرو السولية.

واستقر كولر على الإبقاء على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن بالتشكيل الأساسى للأهلى بالموسم الجديد، بعد تقديمه موسماً مميزاً مع الفريق بالموسم الماضى وحصوله على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.