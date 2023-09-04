شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يدرس لائحة الاتحاد السكندرى قبل بدء الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر.

ويعكف طارق العشرى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

ويرغب طارق العشرى فى وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيد البلد من أجل عودة البطولات لسيد البلد، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه بعد مرور الفريق بكبوة على مستوى النتائج فى الأمتار الأخيرة من دورى الموسم الماضى.

فى سياق مختلف، كلف طارق العشرى معاونيه بمواصلة متابعة قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى، لتنقية أفضل العناصر، للاستفادة منها فى صفوف الفريق الأول خاصة أن المدير الفنى يرغب فى صنع توليفة قوية فى صفوف سيد البلد تجمع بين الشباب والخبرات للاستفادة منهم فى بناء فريق ينافس على الألقاب والبطولات مستقبلا.