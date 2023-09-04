شكرا لقرائتكم خبر عن إيزى إيميكا ينتظم فى مران مستبعدى المصرى ببورسعيد بعد انتهاء أزمة التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النيجيري إيزي إيميكا لاعب وسط النادي المصري إلى القاهرة بعد انتهاء أزمة حصوله على التأشيرة، والتي منعته من اللحاق ببداية فترة إعداد الفريق البورسعيدي للموسم الجديد خلال الفترة الماضية.

وفور وصوله توجه اللاعب إلى بورسعيد للانتظام في مران مستبعدي النادي المصري من معسكر المغرب، وذلك في انتظار عودة الفريق بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد.

ويلتقي النادي المصري، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، نظيره الاتفاق المراكشي، فى ثاني وديات الفريق البورسعيدي بمعسكر الفريق المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد.

وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".

وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.