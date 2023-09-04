شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يلتقى بلدية المحلة اليوم فى أولى تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب، أولى مبارياته الودية اليوم، الاثنين، عندما يلتقي بلدية المحلة فى معسكره الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتعد مباراة المقاولون مع بلدية المحلة هى باكورة المواجهات الودية للمقاولون استعدادا للموسم الجديد، والتى سيعقبها عدة مباريات قوية ضمن برنامج الإعداد.

وقرر شوقي غريب السماح لثلاثي المنتخب الأولمبي العربي بدر وسيحا وأحمد فوزي الانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي وعدم مشاركتهما في ودية بلدية المحلة، وذلك بسبب استعدادات منتخب مصر الأولمبي لوديتي منتخب روسيا .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بدأ تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد الأربعاء الماضي وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.