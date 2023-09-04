شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يغادرون النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى "حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل" معسكر الفريق بالنمسا، للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد بالنمسا، يستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.