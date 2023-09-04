شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب النجم الساحلى ينضم لتدريبات الداخلية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسي أشرف العفلي، لاعب وسط النجم الساحلي، فى تدريبات فريق الداخلية بعد الانضمام رسمياً للفريق استعدادا لبطولة الدوري الجديد 2023-2024.

ونجح مسئولو نادي الداخلية، برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، فى التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.

وكان عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الداخلية، قد نجح فى التعاقد مع أحمد عماد، مدافع فريق المصرى البورسعيدى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وحصل الداخلية على 4 لاعبين من المصري، هم: أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأعلن اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي فريق الداخلية، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل ، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الداخلية كالتالي ..

ميمي عبد الرازق المدير الفني

محمد عوض مدرب عام

هاني عبد الباقي مدرب مساعد

محمد زيكا مدرب مساعد

محمود احمد مدرب حراس المرمي

محمود شكري مدير اداري

علي عبد المؤمن طبيب الفريق

أسامة أنور شئون اللاعبين

وحصل نادي الداخلية ، علي توقيع سعيد هاني لاعب سموحة مواليد 2002 ، لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر ، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .