شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي للانضمام لمنتخب مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، اليوم الاثنين، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا فى النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي. وتلقى ديانج استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، يستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءًا، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.



كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

