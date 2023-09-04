شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يعسكر فى دبى استعدادا لـ"مستر أولمبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، لاعب كمال الأجسام للمحترفين، للمنافسة على لقب مستر أولمبيا 2023 الذى خسره فى النسخة الماضية لصالح الإيراني هادي شوبان، بعد ما توج بالبطولة الأقوى والأهم فى العالم عامي 2020 و2021.

ودخل بيج رامي معسكرا تجهيزيا للبطولة في دبي منذ ما يقرب من 3 أسابيع بعد حضوره للقاهرة فى زيارة قصيرة لأسرته خلال الأيام الماضية.

وكان ممدوح السبيعى الشهير بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومستر أولمبيا، قد حقق المركز الرابع فى منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، التي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية اوهاسو الأمريكية.

وتوج بيج رامى بمستر أولمبيا لعامين على التوالي، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتين متتاليتين.