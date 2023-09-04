شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تستعيد عرش التصنيف العالمي للاسكواش رسمياً للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري موسم 2023-2024، والذى بدأت منافساته 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتى توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.

وتصدرت البطلة المصرية نور الشربيني التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة باريس للاسكواش، عقب الفوز على المصنفة الأولى نوران جوهر في المباراة النهائية، لتنهي الشربيني هيمنة جوهر على الصدارة والتى امتدت لـ 13 أسبوعاً على التوالي.

واحتفظت مصر بـ5 مراكز فى قائمة التوب 10، وتحتل نور الشربيني المركز الأول، وتليها نوران جوهر في المركز الثاني وهانيا الحمامي فى المركز الثالث، وتراجعت نور الطيب إلى المركز السادس، وروان العربي في المركز العاشر.

ترتيب لاعبات الاسكواش فى قائمة التوب 10 كالتالي:

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ النيوزيلندية جويل كينج

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ نور الطيب

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ تتقاسم هذا المركز كل من المصرية روان العربي والبلجيكية تيني جليس.