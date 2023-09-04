شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف فى الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة باريس للاسكواش، عقب الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً.

وجاء تصنيف المصريين فى قائمة الـ "توب 10" كالتالي:

ـ على فرج لاعب وادى دجلة: التصنيف الأول على العالم

ـ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى: التصنيف الرابع

ـ مازن هشام لاعب وادى دجلة: التصنيف الثامن

ـ طارق مؤمن لاعب الجزيرة: التصنيف التاسع

فيما جاء تصنيف قائمة التوب 10 للاسكواش إجمالاً كالتالي:

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الانجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، الانجليزي مروان الشوربجي في المركز السادس، الفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام وطارق مؤمن في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب، وأخيراً الويلزي جويل مكين في المركز العاشر.