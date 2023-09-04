شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتعافى من إصابة الضامة ويشارك فى تدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا فى تركيا، وشارك فى التدريبات الجماعية، وبات جاهزاً تماماً للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

وتحدث رمضان صبحي، في تصريحات لموقع بيراميدز : "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، ولكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهم جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي ". وأضاف رمضان صبحي، قائلًا:هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".