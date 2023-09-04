شكرا لقرائتكم خبر عن شريف أشرف لاعب منتخب القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim التى أقيمت مؤخرا فى ألمانيا.

ونجح شريف أشرف فى إحراز مجموع نقاط 646 فى البطولة، ليصبح أول لاعب يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس رسميا.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.