شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع تفصل ثنائى الطلائع عن الانتظام فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم السيد أبو آمنة ومحمد شعبان، لاعبا طلائع الجيش، فى تدريبات فريقهما الجماعية بعد ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة. وأجري السيد أبو آمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة في مارس الماضى، فيما يعانى محمد شعبان من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية، وينفذ الثنائى برنامجاً تأهيلياً تمهيداً للعودة للملاعب واللحاق بإنطلاقة الدوري الممتاز فى نسخته الجديدة.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبى الطلائع راحة سلبية من التدريبات بعد نهاية معسكر الاسكندرية لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.