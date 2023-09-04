شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد فى المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي، وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وأكد فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة، أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.