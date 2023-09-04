شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح أحمد عبد القادر روشتة التألق مع الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بمستوى أحمد عبد القادر لاعب الفريق، مؤكداً أنه سيكون له دور مهم فى هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن أحمد عبد القادر بعد تألقه فى معسكر النسما، وطالبه بالاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التى تُتاح له حتى يقكون مؤهلاً للتألق مع الأهلي في الموسم المقبل.

ويعول كولر بشكل كبير على أحمد عبد القادر كثيراً في تشكيلة الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.

يواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية بمعسكر النمسا، اليوم الاثنين، استعداداً للموسم الجديد، ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات، كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لآخر منعاً لإصابة اللاعبين، خاصة أن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.