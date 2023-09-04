شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين على أبو جريشة رئيساً لقطاع الكرة وعماد سليمان نائباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تعيين على أبو جريشة رئيساً لقطاع الكرة، وعماد سليمان نائباً له لشئون الفريق الأول دون مقابل، ولهما الحق فى إضافة من يرونه.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، قرر تعيين محمود جابر، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، رئيساً لقطاع الناشئين، على أن يتولى أشرف خضر منصب المدير الفنى لقطاع الناشئين، ويقوم جابر وخضر بعدة جولات مكثفة لإعادة ترتيب القطاع .

واستقر مجلس إدارة قلعة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على إعادة هيكلة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات خلال الأيام المقبلة، وتناقش اللجنة اختيار بعض المدربين والإداريين لشغل الأماكن الشاغرة فى هذه الكيانات استعداداً للموسم الجديد.

ويعد محمود جابر نجما سابقا بصفوف النادي الإسماعيلي، وبعدما أعلن جابر اعتزاله اتجه للعمل في مجال التدريب وكانت تجربته الأولى مع النادي الإسماعيلي 2006، ثم تولى تدريب أسوان عام 2010 وعاد لتدريب الدراويش عام 2011.