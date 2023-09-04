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البنك الأهلي يخوض وديتين أمام النجوم وطنطا استعدادا للدوري

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، خوض مباراتين وديتين أمام النجوم وطنطا الخميس والجمعة على الترتيب، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.

وتوجهت بعثة فريق البنك الأهلي، إلى الإسكندرية يوم 19 أغسطس الماضي ، حيث خاض الفريق معسكره المغلق للإعداد للموسم الجديد.

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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