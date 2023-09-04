شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تركي: أليو ديانج ضمن قائمة "دفندرات" مرشحون لتدعيم صفوف فناربخشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تركية أن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، يتواجد على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم خط الوسط لصفوف فناربخشة خلال فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

وقالت صحيفة "ياني كيت" التركية، إن نادي فناريخشة يستهدف ضم أليو ديانج ضمن قائمة من الأسماء المحددة لتدعيم خط وسط الفريق التركي من مختلف الجنسيات، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري التركي.

وأشار التقرير إلى أن القائمة تضم، بخلاف ديانج، كلًا من: الإيطالي جورجينيو، والنيجيري ويلفريد نديدي، لاعب وسط ليستر سيتي، والأرجنتيني جويدو رودريجيز، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، والأوروجوياني فابريسيو دياز، لاعب ليفربول الأورجوياني، والدنماركي بيير اميل هوبيرج والفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعبي وسط توتنهام الإنجليزي، والروسي ألكسندر شيرنكوف، لاعب كراسنودار الروسي، وجاري المفاضلة بين هذه الأسماء قبل تحديد هدفهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف التقرير أنه من المقرر الإعلان عن أحد الأسماء المرشحة لتدعيم خط وسط فناربخسة خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن تدعيم خط الوسط على رأس مهام إدارة النادي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.