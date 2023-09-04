شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الأهلي يحسم إعارة عمار حمدي إلى المقاولون لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو النادي الأهلي إعارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل ارتداء قميص ذئاب الجبل عن الانضمام لنادي سيراميكا.

ورغم أن عمار حمدي كان قريبا للغاية من الانضمام إلى سيراميكا، ولكن اللاعب تراجع واعتذر لمسئولي النادي، وفضل الانضمام لنادي المقاولون في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان الخليج 365 قد أكد، في وقت سابق أن المقاولون أتم اتفاقه مع عمار حمدي وأرسل خطابين إلى الأهلي لطلب استعارة اللاعب.

وأكد مصدر أن رغبة عمار حمدي فى تفضيل خطوة المقاولون عن سيراميكا في ظل رغبته في التدرب مجددا تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل، والذي كان يتولى تدريبه في المنتخب الأولمبي ويثق في قدراته بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن عمار حمدي يرى أن فرصته بالمشاركة ستكون أقوى مع المقاولون عن سيراميكا، في ظل رغبته في العودة للتألق والانضمام إلى منتخب مصر ومن ثم العودة إلى الأهلي بعد انتهاء مدة الإعارة.

ومن المقرر أن ينضم عمار حمدي لتدريبات المقاولون العرب في معسكره المغلق المقام حاليا بأحد المدن الساحلية ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.