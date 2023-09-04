شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس سموحة يعترض على إنفاق 90 مليون جنيه على 21 لاعبا.. وفرج عامر: كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، بمذكرة اعتراض على ميزانية فريق الكرة للموسم الجديد، وحجم التعاقدات التى تمت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى الوقت الذى رد عليه فرج عامر رئيس سموحة ليؤكد كذب عضو مجلس الإدارة.

البداية جاءت عندما كتب أشرف مختار، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "السادة أعضاء نادينا الكرام.. تقدمت بمذكرة اعتراض على الصفقات التى تم إبرامها والتجديدات ومستحقات للفريق الأول لكرة القدم التى قاربت 90 مليون جنيه خلال هذا الموسم 2023 / 2024 ( 21 لاعب فقط )، بخلاف مصاريف تسجيل وتوثيق اللاعبين 10 ملايين جنيه، وهذا بخلاف العقود السارية والتى تتعدى 30 مليون خلال هذا الموسم، أى أن تعاقدات الفريق الأول تتعدى 130 مليون جنيه، بخلاف ما تم سداده لأندية ووكلاء اللاعبين الجدد، وهو ما يقرب 20 مليوناً، وطالبت أن يكون الاتجاه لتصعيد الناشئين من أولاد النادى".



اشرف مختار

وأضاف عضو مجلس الإدارة، "أيضا تقدمت باعتراض على مبلغ 2800.000 اثنين مليون وثمانمائة نظير ملابس للفريق الأول خلال الموسم ويوجد الكثير من الفرق الرياضية بالنادى لم تستلم ملابس رياضية، كما تقدمت من قبل برفض رواتب الجهاز الفنى التى تتعدى مليون ونصف شهريًا، حيث أن كل هذا يعد ضغط على ميزانية النادى فى ظل الأزمة الطاحنة التى يمر بها النادى من مديونيات لاكثر من جهة ( تامينات - ضرائب-إصلاح زراعى-كسب عمل - قسط برج العرب -فنادق -رواتب ) لله الامر من قبل ومن بعد".

في الوقت الذى رد عليه فرج عامر، رئيس مجلس الإدارة أيضا، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا، "أكاذيب وافتراءات مدعي الأمانة.. الأخ عضو مجلس الإدارة و الذي بدأ حديثه كذب في كذب للأسف إدعى إننا تعاقدنا مع 21 لاعب علي الرغم من أننا تعاقدنا مع 11 لاعب فقط بالأسماء هم أحمد خالد و محمود وحيد و مصطفي البدري و فادي فريد و محمد مصطفى ميدو و اسلام جابر و حسام هريدي و النيجيري إيمانويل و المغربي عبد اللطيف بن قصوه و معهم العائدون حسام حسن وعبد الرحمن عامر هم 11 لاعب فقط مش واحد و عشرين كما إدعى بالأسماء عقودهم علي مدار الموسم 26 مليون جنيه مصري، بالإضافة الي 2 لاعبين أجانب 135 الف دولار الاثنين بنصف قيمة عقد أجاي وبواتينج اللي كان إعارة من الاتحاد السكندري لماذا لم تعترض وقتها التعاقدات الجديدة لم تتجاوز 30 مليون جنيه مش 90 مليون جنيه .

وأضاف فرج عامر: "11 لاعبا مش 21 يا مدعي الفتنة للأسف هناك كذب وتدليس في كلامك انت تدعي كذباً ان هناك 20 مليون جنيه حصل عليهم وكلاء اللاعبين الجدد وهذا كلام عار أننا لم نتفاوض مع وكلاء للتعاقد مع للاعبين والمفاوضات كانت بخطابات رسمية بين النادي والأندية التي جاء منها اللاعبين وهي أندية البنك الاهلي و النصر للتعدين وأسوان وهذا مثبت والأندية موجودة، مع العلم بأن محمود وحيد وإسلام جابر صفقات انتقال حر و لا يوجد مليم خرج من خزينة النادي لوكيل وعليك أنت عضو مجلس إدارة مسئول تدعي الحفاظ علي أموال النادي أن تحضر مستند يفيد أن النادي تعامل مع وكيل للاعبين وحصل علي مليم واحد من سموحة".



فرج عامر

وتابع: "لكن السؤال لماذا لم تعترض على الدولارات التي خرجت عمولة بعد تحميلها علي عقود اللاعبين الموسم الماضي لاجاي 21 الف دولار عمولة و اللاعب الفلسطيني 15 الف دولار عمولة و المصري القطري احمد عبد الحي و اللاعب المغربي الهولندي رضا البرجيجي و بواتينج مليون جنيه للاتحاد إعارة 20 الف دولار عمولة و غيرهم من اللاعبين المصريين اللي دخلوا من باب واحد و خرجوا من بوابه 8 و لم يلمسوا الكره محمود الملك كانو وأحمد حسين وحصلوا على اكثر من 60% تم التعاقد معهم و دفع عمولات و رحلوا و لم يلمسوا الكرة عقود هولاء اللاعبين ضعف تعاقدات الموسم بالكامل و اللاعبين الجدد الـ11 و للعلم عقد اجاي اللي بتدعي الأمانة و الحرص علي أموال النادي يمثل 50%؜ من عقود لاعبي سموحة الجدد بخلاف بواتينج الذي أعير من الاتحاد لسموحة اين كنت ولماذا لم تعترض اين كانت أمانتك يا راعي الأمانة لما لاعب من الالومنيوم ممدوح عبد ربه قيمة عقده كانت مليون ومائتان ألف ويحصل علي مقدم تعاقد 900 ألف واعتراف اللاعب لم يحصل إلا علي 300 الف راح فين الـ600 الف والأمثلة من هذا النوع كثيرة هل يعقل ان يحصل لاعب اجنبي في الموسم الاول علي 336 الف دولار و الموسم الثاني علي 270 الف دولار عكس المتبع لان العقود تصاعدية و ليست تنازلية كنت فين حضرتك لما العقد ده اتعمل والفارق طبعاً معروف راح فين والحدق يفهم".

وأوضح فرج عامر أن "الملابس الموسم الماضي كانت بتتفصل في مصنع تحت السلم وللأسف كلفت النادي نفس المبلغ هذا الموسم مع العلم أن الموسم الجديد ماركة تليق بسمعة واسم النادي لماذا لم يعترض علي مهزلة ملابس الموسم الماضي و اللي تم استلامها و غير مطابقة للمواصفات ولن نسددها حتى الآن".

وتابع، "الجهاز كله بتقاضى مليون وتسعمائة وأربعين ألف صافي بجهاز 2003 لا يتقاضى مليون ونصف كما يدعي مثير البلبلة و الكذب، وعلي فكرة ده متوسط الأجهزة الفنية كنت فين لما تم صرف مقدم تعاقد مرتين لعبد الحميد بسيوني كل مره 350 الف جنيه صافي يعني سبعمائة ألف جنيه صافي لماذا لم تعترض وهذه مخالفة مثبتة في الشباب والرياضه وتقرير الجهاز المركزي".