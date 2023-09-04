شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن دفع الـ25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، أنه قام بتحويل 25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية المغربى خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

وكان نادى الزمالك تلقى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد 25 ألف فرنك سويسري، كرسوم إضافية في قضية خالد بوطيب، قبل 15 من شهر سبتمبر الجاري، وفي حال عدم السداد سيتم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك بعد الحكم الصادر لصالح اللاعب، وسيدفع الزمالك حينها 2 مليون و680 ألف يورو للاعب.

وقال فؤاد الوطن، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن أزمة الرسوم الإضافية فى قضية المغربى بوطيب تم حلها، لافتاً إلى أنه يبذل قصارى جهده مع اللجنة الثلاثية لحل مشاكل القلعة اليضاء.

وفى السياق ذاته، كشف أحمد فؤاد الوطن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.

وأكد فؤاد الوطن أنه المكلف الوحيد بالتواصل مع النادى البرتغالى لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى، لافتاً إلى أن الأمور ما زالت محل تفاوض ويتواصل باستمرار مع النادى البرتغالى لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.