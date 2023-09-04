شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الإسماعيلى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عبد الله محمد، مدافع فريق الإسماعيلى، للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال تدريبات الدراويش استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

ويخضع عبد الله محمد لأشعة لتحديد مدة الغياب عن الإسماعيلى والبرنامج التأهيلى الخاص له من أجل العودة مجددا لتدريبات الدراويش استعدادا للموسم.

على جانب آخر، وضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه التونسى حمدى النقاز، ينفذه تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال بالفريق، ويرغب جلال فى استعادة الفورمة البدنية للنجم التونسى الذى تأخر عدة أيام عن الانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد مع زملائه بسبب أزمة التأشيرة.

وانتهت أزمة تأشيرة حمدى النقاز والتي تسببت فى غيابه عن فترة طويلة من فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للقاهرة السبت الماضى.

ويعقد التونسى حمدى النقاز لاعب النادى الإسماعيلى جلسة مع مسئولي القلعة الصفراء لتوقيع إقرار الموافقة على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى، لدعمه فى الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة الصفراء فى الآونة الأخيرة.

ووافق كل نجوم الإسماعيلى على التنازل عن نصف مستحقاتهم المتأخرة لمساندة النادى لعبور هذه المحنة، وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى وعمر الوحش .