شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة حارسه عبد الله جمال لبلدية المحلة موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى الإسماعيلى على إعارة عبد الله جمال حارس الدراويش إلى بلدية المحلة لمدة موسم فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت موافقة مسئولى الإسماعيلى على إعارة الحارس لمنحه المزيد من المشاركة فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يمتلك فيه الإسماعيلى ثلاث حراس مميزين وهم محمد فوزى وكمال السيد وأحمد عادل عبد المنعم.

وأشاد جميع المدربين بإمكانيات الحارس عبد الله جمال، مؤكدين أنه ينتظره مستقبل مميز وسيعود مجددا للإسماعيلى فى الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلى استعاد هذا الموسم الحارس كمال السيد الذى نجح فى قيادة الجونة للصعود للدورى، بالإضافة إلى تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسين، بجانب تواجد محمد فوزى.

على جانب آخر، وضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه التونسى حمدى النقاز، ينفذه تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال بالفريق، ويرغب جلال فى استعادة الفورمة البدنية للنجم التونسى الذى تأخر عدة أيام عن الانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد مع زملائه بسبب أزمة التأشيرة.

وانتهت أزمة تأشيرة حمدى النقاز والتي تسببت فى غيابه عن فترة طويلة من فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للقاهرة السبت الماضى.

ويعقد التونسى حمدى النقاز لاعب النادى الإسماعيلى جلسة مع مسئولي القلعة الصفراء لتوقيع إقرار الموافقة على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى، لدعمه فى الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة الصفراء فى الآونة الأخيرة.

ووافق كل نجوم الإسماعيلى على التنازل عن نصف مستحقاتهم المتأخرة لمساندة النادى لعبور هذه المحنة، وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى وعمر الوحش .