شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى كمال الأجسام ينافسون على لقب دبى للتأهل لمستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة دبى لكمال الأجسام للمحترفين، يوم 24 سبتمبر، في فئات وزن 212 والكلاسيك فيزيك والفيزيك بمشاركة 4 لاعبين مصريين محترفين، هم: محمد إمبابي في 212، ووائل مكي في الكلاسيك فيزيك، وأحمد شكري ويوسف حسن في الفيزيك، وتكمن أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لمستر أولمبيا .

ويتنافس الرباعي على لقب البطولة الأقوى في الوطن العربي، وصاحبة الجوائز المالية الضخمة، حيث تصل قيمة جائزة المركز الأول 20 ألف دولار، والمركز الثاني 6 آلاف دولار والمركز الثالث 2500 دولار والرابع الف دولار والخامس 500 دولار.

ويأمل الرباعي المصري في الفوز بالمركز الأول في الفئات الثلاثة، لضمان التأهل لمنافسات مستر أولمبيا للعام الحالي التي ستنطلق خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل.

ونجح حسن مصطفى في الفوز بلقب بطولة فانكوفر وتأهل للمشاركة في مستر أولمبيا للعام الحالي في الوزن المفتوح.