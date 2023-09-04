شكرا لقرائتكم خبر عن يد سينفين الإسبانى يضم عمر شريف على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي سينفين الإسباني في التعاقد مع لاعب الدائرة في صفوف يد الأهلى عمر شريف لمدة عام على سبيل الإعارة قادمًا من القلعة الحمراء.

ولعب عمر لفريق سينفين الموسم الماضي، عندما انضم للفريق معارًا في النصف الثاني من الموسم قبل مد فترة الإعارة موسم آخر.

وبعد عمر شريف اللاعب الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم مع محمد علي حارس لوجرونيو ولاعب الدائرة محمد عصام كيشا لاعب كنجاس.

من ناحية أخرى أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.

ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، حيث يستكمل مسيرته مع فيزبريم المجرى لمدة موسم قبل الانتقال.