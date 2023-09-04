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يد سينفين الإسبانى يضم عمر شريف على سبيل الإعارة

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادي سينفين الإسباني في التعاقد مع لاعب الدائرة في صفوف يد الأهلى عمر شريف لمدة عام على سبيل الإعارة قادمًا من القلعة الحمراء.

 

ولعب عمر لفريق سينفين الموسم الماضي، عندما انضم للفريق معارًا في النصف الثاني من الموسم قبل مد  فترة الإعارة موسم آخر.

 

وبعد عمر شريف اللاعب الثالث في هذا الموسم مع محمد علي حارس لوجرونيو ولاعب الدائرة محمد عصام كيشا لاعب كنجاس.

 

من ناحية أخرى أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.

 

ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، حيث يستكمل مسيرته مع فيزبريم المجرى لمدة موسم قبل الانتقال.

 

واحتل يحيي خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي فيزبريم المجري المركز الثاني ضمن قائمة أعلى مسجلي الأهداف في نادي فيزبريم  لموسم 2022/2023، برصيد 96 هدفًا في 26 مباراة لُعبت حتى الآن.

 

وتعرض يحيي خالد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه ليجري جراحة الرباط الصليبي في الركبة، وتسببت هذه الإصابة في خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة العالم للرجال، في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الماضى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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