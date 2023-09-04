شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية استعدادات مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية، لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية، والتي تأتى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البطولة سوف تقام منافساتها بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق والذي أصبح أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر وتشجع الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية.

ومن جانبه أوضح اللواء حازم حسني أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من مختلف الدول الأفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة، بالإضافة إلى تمتع تلك البطولة بأن عدد المتأهلين منها إلى الأوليمبياد "16" فردا، وستكون المنافسات بمسابقات المسدس والبندقية والخرطوش.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولية أفريقية، هم: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس" بالإضافة إلى مصر منظمة البطولة.