شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسقط أمام إنبى بثلاثية وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق سموحة أمام فريق إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استدا الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/ 2024.

سجل أهداف إنبى في المباراة رفيق كابو "هدفين" وصلاح زايد هدفا، بينما سجل أهداف سموحة كل من الوافدين الجديدين مصطفى ميدو وفادى فريد.

ويواجه فريق سموحة غدا الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الإسكندرية، فى مباراة ودية في إطار المباريات التي يلعبها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

واتفق مسئولو سموحة على مواجهة فريق زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية في ختام مبارياته الودية، بعدما رفض أحمد سامى المعسكرات الخارجية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 7 مباريات ودية، حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف وأخيراً الخسارة منن إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.