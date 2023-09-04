شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحصرى: نسعى للدخول فى أجواء البطولة تدريجيا ومواجهة الجزائر أول ختبار حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة، أن المنتخب يسعى للدخول أكثر في أجواء بطولة أفريقيا تدريجيا مع تزايد المنافسة في المواجهات المقبلة.

وأوضح الحصري أن الجهاز الفني حرص على إشراك وتجربة جميع اللاعبين في مباراة بوروندي الافتتاحية بالبطولة أمس، خاصة أن مستويات المنتخبات المنافسة ستكون أصعب في المواجهات المقبلة.

وأكد الحصري جاهزية جميع اللاعبين للمنافسات، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز محمد عسران، الذي يعاني من جزع خفيف في إصبعه لذلك لم يشارك أمس.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة: نسعى للاستعداد بقوة لمباراة الجزائر التي تعتبر ضمن أفضل منتخبات البطولة وهي اختبار حقيقي بالنسبة لنا.

وعن أقوى منتخبات البطولة قال الحصري: البطولة تشارك بها منتخبات قوية على رأسها تونس حامل اللقب، ومنتخبات ليبيا والكاميرون والمغرب، لكننا نلعب على البطولة وهدفنا التتويج.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من: ”أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

وافتتح أمس منتخب مصر بطولة أفريقيا المقامة باستاد القاهرة الدولي باكتساح بوروندي 3/0.