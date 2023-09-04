شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 9 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها انطلاق معسكر منتخب مصر وانضمام رباعى الأهلى استعدادا لمباراتى إثيوبيا وتونس، وفتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك.

رابطة الأندية تعلن التشكيل المثالى لموسم 2022 - 2023.. وكولر أفضل مدرب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التشكيل الأفضل فى موسم 2023/2022 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذي تم اختياره بناءً على تصويت الجمهور. 3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات الزمالك.. صور

تقدم ثلاثة مرشحين لانتخابات نادى الزمالك فى الساعات الأولى من فتح باب الترشح اليوم، وتقدم الثنائي رجب رواش وأحمد عفيفي لعضوية فوق السن، وكريم عادل عبيد لمنصب أمين الصندوق.

انضمام رباعي الأهلي لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراتى إثيوبيا وتونس

وصل الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية"، لاعبو النادى الأهلى، إلى معسكر منتخب مصر الأول، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد فى المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي، وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. عمر مرموش يصل القاهرة مساء اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب

يصل عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، القاهرة مساء اليوم تمهيداً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً لمباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

الزمالك يعلن دفع الـ25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية خالد بوطيب

أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، أنه قام بتحويل 25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية المغربى خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

تأكيدا لليوم السابع.. الأهلي يحسم إعارة عمار حمدي إلى المقاولون لمدة موسم

أتم مسئولو النادي الأهلي إعارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل ارتداء قميص ذئاب الجبل عن الانضمام لنادي سيراميكا.

الإسماعيلى يعلن تعيين على أبو جريشة رئيساً لقطاع الكرة وعماد سليمان نائباً

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تعيين على أبو جريشة رئيساً لقطاع الكرة، وعماد سليمان نائباً له لشئون الفريق الأول دون مقابل، ولهما الحق فى إضافة من يرونه.

حسن شحاتة: لا أفكر فى خوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة

كشف حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر السابق، عن حقيقة وجوده فى منصب داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

رمضان صبحى يتعافى من إصابة الضامة ويشارك فى تدريبات بيراميدز

تعافى رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا فى تركيا، وشارك فى التدريبات الجماعية، وبات جاهزاً تماماً للمباريات المقبلة. على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف فى الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة باريس للاسكواش، عقب الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً.

نور الشربيني تستعيد عرش التصنيف العالمي للاسكواش رسمياً للمرة الرابعة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري موسم 2023-2024، والذى بدأت منافساته 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتى توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.

أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي للانضمام لمنتخب مالي