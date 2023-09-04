شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 9 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها انطلاق معسكر منتخب مصر وانضمام رباعى الأهلى استعدادا لمباراتى إثيوبيا وتونس، وفتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك.
رابطة الأندية تعلن التشكيل المثالى لموسم 2022 - 2023.. وكولر أفضل مدرب
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التشكيل الأفضل فى موسم 2023/2022 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذي تم اختياره بناءً على تصويت الجمهور.
تقدم ثلاثة مرشحين لانتخابات نادى الزمالك فى الساعات الأولى من فتح باب الترشح اليوم، وتقدم الثنائي رجب رواش وأحمد عفيفي لعضوية فوق السن، وكريم عادل عبيد لمنصب أمين الصندوق.
انضمام رباعي الأهلي لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراتى إثيوبيا وتونس
وصل الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية"، لاعبو النادى الأهلى، إلى معسكر منتخب مصر الأول، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.
فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد فى المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس
يصل عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، القاهرة مساء اليوم تمهيداً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً لمباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.
الزمالك يعلن دفع الـ25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية خالد بوطيب
أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، أنه قام بتحويل 25 ألف فرنك الرسوم الإضافية فى قضية المغربى خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.
تأكيدا لليوم السابع.. الأهلي يحسم إعارة عمار حمدي إلى المقاولون لمدة موسم
أتم مسئولو النادي الأهلي إعارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل ارتداء قميص ذئاب الجبل عن الانضمام لنادي سيراميكا.
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أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي للانضمام لمنتخب مالي
غادر أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، اليوم الاثنين، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا فى النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي. وتلقى ديانج استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.
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