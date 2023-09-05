شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: سيتم صرف مستحقات لاعبى الزمالك قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت عبد الهادى، مدرب عام لفريق الزمالك، أن اللاعبين سوف يحصلون على أكثر من 50% من مستحقاتهم المالية قبل السفر إلى تنزانيا، لخوض الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدحت عبد الهادى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، طالب بالتعاقد مع 3 أو 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم تتم، واستكفى فقط بعودة اللاعبين المعارين، وفي حال إنهاء أزمة القيد لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين سوبر في هذا التوقيت، والمدرب الكولومبي يحتاج فقط منح اللاعبين الحاليين مستحقاتهم والتركيز فى التدريبات استعدادا للموسم المقبل".

وأضاف مدحت عبد الهادى: "أحمد سيد (زيزو) يحتاج فقط أخذ حقه وتحدثت معه في هذا الأمر، وأحمد فتوح مستمر مع فريق الزمالك".

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد توجه إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن أوسوريو سلم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه فى المعسكر لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد. وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة الجمعة المقبل لقيادة معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد. وانتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء الإثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فى سياق آخر، ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء نفس اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.