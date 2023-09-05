شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يمنح الفرصة للاعبين الجدد فى ودية بلدية المحلة للوقوف على مستواهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، منح الفرصة للصفقات الجديدة في اللقاء الودي المرتقب، والذي يجمع المقاولون بنظيره بلدية المحلة في أولى التجارب الودية لذئاب الجبل والتي تقام اليوم الإثنين، في معسكرهم الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

ويستهدف جهاز المقاولون استكشاف مستوى الصفقات الجديدة التي تم ضمها للفريق، ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية، وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وتعد مباراة المقاولون مع بلدية المحلة هي باكورة المواجهات الودية للمقاولون استعدادا للموسم الجديد والتي سيعقبها عدة مباريات قوية ضمن برنامج الإعداد .

وقرر شوقي غريب السماح لثلاثي المنتخب الأولمبي العربي بدر وسيحا وأحمد فوزي الانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي وعدم مشاركتهما في ودية بلدية المحلة، وذلك بسبب استعدادات منتخب مصر الأولمبي لوديتي منتخب روسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، قد بدأ تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد الأربعاء الماضي وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.