شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لمنتخبات السلة نوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة العربية لمنتخبات السلة، والتي تقام في الفترة من 27 نوفمبر حتى 6 ديسمبر القادم، ومن المقرر أن تقام البطولة بالقاهرة، حيث لم يتم تحديد الصالة، سواء استاد القاهرة أو حسن مصطفى أو صالة الشباب والرياضة.

وأعلن اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، موعد إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، حيث تقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

تحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.