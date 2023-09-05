شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يترقب نتيجة قرعة كأس العالم للأندية فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتائج قرعة كأس العالم الأندية 2023 المقرر إقامتها فى الحادية عشرة صباح اليوم، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية بحضور ممثلي الفرق المشاركة فى البطولة.

وتستقبل مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر منافسات كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، التي ستقام للمرة الأولى فى السعودية.

تقام البطولة بالنظام المعتاد بمشاركة 7 فرق من 6 قارات، ويبدأ الدور التمهيدي بمباراة بين المستضيف وممثل أوقيانوسيا الأقل تصنيفًا، على أن يتأهل الفائز إلى 3 فرق أخرى في الدور الثاني.

بينما يقام الدور الثاني من مباراتين، ويتأهل منهما الفائز إلى نصف النهائي لملاقاة ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، على أن يلتقي الفائز من مباراتي نصف النهائي يخوض المباراة النهائية، فيما يلعب الفريقان الخاسران على الميدالية البرونزية.

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

يعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وسبقه 5 فرق هي، الاتحاد السعودي ، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

وتحدد القرعة طريق الأهلي في البطولة، مع احتمالية مواجهة مانشستر سيتي فى الدور نصف النهائي، حال اجتاز عقبة الدور الثاني.

ويسجل الأهلي مشاركته التاسعة فى كأس العالم للأندية، والرابعة على التوالي حيث سبق للأهلي أن شارك في البطولة أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.