شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجه بترول أسيوط ودياً استعداداً لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، فريق بترول أسيوط مساء اليوم، الثلاثاء، فى مباراة ودية استعداداً لمنافسات دورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وحقق طنطا فوزا كبيرا في أولى مبارياته الودية على فريق منوف بأربعة أهداف نظيفة، سجلها كل من أحمد على وأقطاى عبد الله وميدو جمال، ثم الفوز على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح مسئولو طنطا في التعاقد مع 13 صفقة حتى الآن لدعم الفريق في الموسم الجديد، وهى: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم، ومحمد رزق قادما من الإنتاج الحربى، محمد رمضان لاعب لافيينا، أحمد السيد لاعب كهرباء الإسماعيلية، سمير العراقي لاعب بتروجت، الحسيني سمير لاعب أسوان، فارس طارق لاعب فيوتشر.