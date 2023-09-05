شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه فيوتشر اليوم ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم الثلاثاء مع فريق فيوتشر استعداداً للموسم الجديد، ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.