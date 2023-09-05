شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس التراجع عن ضم صفقتي العش والنادرى بسبب المغالاة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس النادي المصري التراجع عن ضم ثنائي غزل المحلة "أحمد النادري ومصطفى العش"، بسبب المغالاة المالية فى الصفقة، خاصة بعد العرض الرسمي الذي قدمه نادي زد، وكذلك دخول بيراميدز فى المنافسة.

ويترقب مسئولو المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق.

وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".

ووصل المصري صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.