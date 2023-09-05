شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

فى ذات الصدد، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.

أكد فؤاد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه المكلف الوحيد بالتواصل مع النادى البرتغالى لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى لافتاً إلى أن الأمور ما زالت محل تفاوض ويتواصل باستمرار مع النادى البرتغالى لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.