شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يوقع على "تيشرتات" لجماهير الأهلى فى النمسا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو امام عاشور لاعب الفريق خلال التوقيع على أوتوجرافات والتيشرتات لجماهير الفريق على هامش معسكر المارد الأحمر المقام حالياً في النمسا.

على صعيد متصل، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مقترح تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعد رحيل الرباعى حسام حسن وشادى حسين ومحمد شريف وبرونو سافيو، الأمر الذى يزيد من صعوبة الاستغناء عن ضم مهاجم أجنبى في الميركاتو الصيفى.

ويتواصل مارسيل كولر مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة آخر التطورات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي رغم سفره للنمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ويتابع المدرب السويسري مع مسئولى القلعة الحمراء آخر التطورات مع اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، باعتباره أهم المطالب للمدير الفني السويسري.

ويرغب كولر حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي سواء بضم سوزا أو بديله خلال الصيف الجاري.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.